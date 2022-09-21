Минобороны Финляндии сообщило о ситуации на границе на фоне частичной мобилизации в России
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в стране. По его словам, Хельсинки внимательно следит за данной ситуацией.
"Что касается границ Финляндии, то я могу сказать, что ситуация стабильная и спокойная. Наши силы обороны хорошо подготовлены, и ситуация тщательно отслеживается", — сказал он в беседе с Reuters.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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