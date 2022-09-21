Минобороны Финляндии сообщило о ситуации на границе на фоне частичной мобилизации в России

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в стране. По его словам, Хельсинки внимательно следит за данной ситуацией.

"Что касается границ Финляндии, то я могу сказать, что ситуация стабильная и спокойная. Наши силы обороны хорошо подготовлены, и ситуация тщательно отслеживается", — сказал он в беседе с Reuters.