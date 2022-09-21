Глава Ростуризма: Новых ограничений на выезд за границу из-за мобилизации не вводилось
Никаких новых ограничений на выезд за границу в условиях частичной мобилизации в РФ не вводилось. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован и вступил в силу, его детали — здесь.
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