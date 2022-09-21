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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 10:51
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Глава Ростуризма: Новых ограничений на выезд за границу из-за мобилизации не вводилось

Никаких новых ограничений на выезд за границу в условиях частичной мобилизации в РФ не вводилось. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", написала она в телеграм-канале.

Военный эксперт заявил, что сейчас мобилизуют только профи
Военный эксперт заявил, что сейчас мобилизуют только профи

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован и вступил в силу, его детали — здесь.

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Александра Вишнякова
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