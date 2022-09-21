Глава Ростуризма: Новых ограничений на выезд за границу из-за мобилизации не вводилось

Никаких новых ограничений на выезд за границу в условиях частичной мобилизации в РФ не вводилось. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", — написала она в телеграм-канале.