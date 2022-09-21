Почему Путин подтвердил статус гениального стратега, выбрав идеальное время для мобилизации
Политолог Бобров назвал идеальным время для введения частичной мобилизации
Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров в беседе с Лайфом поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, назвав его обоснованным. По его словам, подобный шаг уже давно обсуждался в обществе, но сейчас — самое подходящее время.
"Путин зарекомендовал себя как гениальный стратег внешней политики. Решение о проведении частичной мобилизации — это решение обоснованное и давно назревшее в обществе. Представители партий, различные эксперты и общественность, не обладающие путинской выдержкой, давно заявляют о необходимости мобилизации для усиления военной мощи российского контингента, участвующего в специальной военной операции. Однако это решение принято именно сейчас, в самое подходящее время", — заявил Бобров.
В обращении Путин ещё раз подчеркнул, что вина за развязывание конфликта на Украине лежит на странах коллективного Запада, в первую очередь на США, отметил политолог. По его словам, НАТО, представляя в военно-политическом смысле интересы Запада, уже восемь лет использует Незалежную как плацдарм для войны против России. Причём сегодня некоторые представители стран – членов Североатлантического альянса прямо обсуждают вопросы о допустимости и возможности применения ядерного оружия против России.
"Натовская техника и вооружения уже наносят удары по территориям Крыма, Курской и Белгородской областей России. Запад перешёл красную черту", — подчеркнул эксперт.
По его словам, поддержка решения Путина о начале специальной военной "Операции Z" в феврале показала готовность россиян объединиться ради защиты своей Родины. Однако теперь русскому народу необходимо сплотиться против угрозы со стороны НАТО, ставшей новой реальностью.
Политолог подчеркнул, что контрактники и подразделения Народной милиции, растянутые на линии соприкосновения на расстоянии более тысячи километров, способны противостоять силам коллективного Запада, однако окончательная победа требует усилий всего народа. Так, новые воинские подразделения, которые появятся в ходе проведения частичной мобилизации, обеспечат контроль и безопасность освобождённых территорий, помогая уже закалённым в боях подразделениям Российской армии с целью дальнейшего наступления.
"Владимир Владимирович отметил, что в нашей судьбе, в судьбе нашего народа — всегда противостоять тем агрессорам, которые желают добиться мирового господства. Так есть и так будет", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
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