Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров в беседе с Лайфом поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, назвав его обоснованным. По его словам, подобный шаг уже давно обсуждался в обществе, но сейчас — самое подходящее время.

"Путин зарекомендовал себя как гениальный стратег внешней политики. Решение о проведении частичной мобилизации — это решение обоснованное и давно назревшее в обществе. Представители партий, различные эксперты и общественность, не обладающие путинской выдержкой, давно заявляют о необходимости мобилизации для усиления военной мощи российского контингента, участвующего в специальной военной операции. Однако это решение принято именно сейчас, в самое подходящее время", — заявил Бобров.

В обращении Путин ещё раз подчеркнул, что вина за развязывание конфликта на Украине лежит на странах коллективного Запада, в первую очередь на США, отметил политолог. По его словам, НАТО, представляя в военно-политическом смысле интересы Запада, уже восемь лет использует Незалежную как плацдарм для войны против России. Причём сегодня некоторые представители стран – членов Североатлантического альянса прямо обсуждают вопросы о допустимости и возможности применения ядерного оружия против России.

"Натовская техника и вооружения уже наносят удары по территориям Крыма, Курской и Белгородской областей России. Запад перешёл красную черту", — подчеркнул эксперт.

По его словам, поддержка решения Путина о начале специальной военной "Операции Z" в феврале показала готовность россиян объединиться ради защиты своей Родины. Однако теперь русскому народу необходимо сплотиться против угрозы со стороны НАТО, ставшей новой реальностью.

Политолог подчеркнул, что контрактники и подразделения Народной милиции, растянутые на линии соприкосновения на расстоянии более тысячи километров, способны противостоять силам коллективного Запада, однако окончательная победа требует усилий всего народа. Так, новые воинские подразделения, которые появятся в ходе проведения частичной мобилизации, обеспечат контроль и безопасность освобождённых территорий, помогая уже закалённым в боях подразделениям Российской армии с целью дальнейшего наступления.