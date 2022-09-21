Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о частичной мобилизации

Роскомнадзор призвал СМИ и информационные ресурсы использовать только проверенные сведения, полученные от федеральных и региональных органов исполнительной власти, при публикации материалов о мобилизации в России.

"Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность", — напомнили в ведомстве.