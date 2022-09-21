Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о частичной мобилизации
Роскомнадзор призвал СМИ и информационные ресурсы использовать только проверенные сведения, полученные от федеральных и региональных органов исполнительной власти, при публикации материалов о мобилизации в России.
"Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность", — напомнили в ведомстве.
Там также предупредили, что распространение ложной информации влечёт административную ответственность, согласно ст. 13.15 КоАП РФ. А публикация недостоверных сведений в Сети наказывается блокировкой таких материалов по ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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