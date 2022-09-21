НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 11:07

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о частичной мобилизации

Роскомнадзор призвал СМИ и информационные ресурсы использовать только проверенные сведения, полученные от федеральных и региональных органов исполнительной власти, при публикации материалов о мобилизации в России.

"Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность", напомнили в ведомстве.

Там также предупредили, что распространение ложной информации влечёт административную ответственность, согласно ст. 13.15 КоАП РФ. А публикация недостоверных сведений в Сети наказывается блокировкой таких материалов по ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации

Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров