Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство
Совет Федерации РФ в ходе пленарного заседания одобрил законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство или уклонение от прохождения военной службы.
Документ приняли практически единогласно. За выступило 147 сенаторов, а против проголосовал лишь один присутствующий. Закон дополняет статью 337 Уголовного кодекса (УК) РФ частью 2.1, по которой за самовольную отставку или неявку продолжительностью более двух–десяти дней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее законопроект был принят депутатами Госдумы. Согласно ему, также до пяти лет лишения свободы может грозить за уничтожение оружия в военное время, до 15 — за мародёрство в период военного положения. Кроме того, на срок до 15 лет могут наказать за сопротивление начальнику, исполняющему обязанности военной службы, и принуждение его к нарушению их выполнения, сопряжённые с насилием или с угрозой его применения.
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