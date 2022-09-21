Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство

Документ приняли практически единогласно. За выступило 147 сенаторов, а против проголосовал лишь один присутствующий. Закон дополняет статью 337 Уголовного кодекса (УК) РФ частью 2.1, по которой за самовольную отставку или неявку продолжительностью более двух–десяти дней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее законопроект был принят депутатами Госдумы. Согласно ему, также до пяти лет лишения свободы может грозить за уничтожение оружия в военное время, до 15 — за мародёрство в период военного положения. Кроме того, на срок до 15 лет могут наказать за сопротивление начальнику, исполняющему обязанности военной службы, и принуждение его к нарушению их выполнения, сопряжённые с насилием или с угрозой его применения.