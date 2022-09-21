Эстония не пустит обратно живущих в стране россиян при отъезде на родину для участия в СВО
Проживающих в Эстонии россиян, желающих принять участие в спецоперации РФ на Украине, страна обратно уже не пустит. С таким заявлением выступил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.
При этом эстонские власти не будут препятствовать решению граждан РФ покинуть республику, подчеркнул он. По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, около 80 тысяч из них имеют российское гражданство.
"Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию", — сказал вице-канцлер изданию Postimees.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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