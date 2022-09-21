Эстония не пустит обратно живущих в стране россиян при отъезде на родину для участия в СВО

Проживающих в Эстонии россиян, желающих принять участие в спецоперации РФ на Украине, страна обратно уже не пустит. С таким заявлением выступил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

При этом эстонские власти не будут препятствовать решению граждан РФ покинуть республику, подчеркнул он. По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, около 80 тысяч из них имеют российское гражданство.