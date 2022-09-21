ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена труба системы технической воды

Украинская артиллерия не прекращает обстрелы города Энергодара и территории Запорожской атомной электростанции. В результате последних ударов повреждена одна из труб системы технической воды. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока. Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесён удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодара", — отметил он.

По словам Конашенкова, обстрел станции вёлся с огневых позиций в районе населённого пункта Марганец, ответным огнём артиллерийские подразделения ВСУ были подавлены. Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.