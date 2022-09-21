Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. Указ об этом подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Постановляю назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября", — говорится в тексте.
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Напомним, 1 сентября этого года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении осенью досрочных выборов президента. Также в первой половине 2023 года в стране состоятся выборы в Нижнюю палату Парламента (мажилис) и местные представительные органы.
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Getty Images / Meiramgul Kussainova