Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября

Осенний рывок Нурсултана: Почему президент Казахстана Токаев заявил о досрочных выборах и реформах именно сейчас

Напомним, 1 сентября этого года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении осенью досрочных выборов президента. Также в первой половине 2023 года в стране состоятся выборы в Нижнюю палату Парламента (мажилис) и местные представительные органы.