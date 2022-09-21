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21 сентября, 11:43

Турчак назвал решение президента о частичной мобилизации своевременным

Решение о частичной мобилизации, о котором сегодня объявил президент страны Владимир Путин, своевременное. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Частичная мобилизация, системная поддержка добровольцев, задачи, поставленные президентом главам регионов и правительству, — своевременны и соответствуют целям защиты нашей Родины, нашего суверенитета и наших людей", — приводит его слова пресс-служба партии.

По его словам, в данный момент в зоне проведения специальной военной операции множество задач — от решения гуманитарных вопросов до обеспечения добровольцев так необходимым снаряжением. Как подчеркнул Турчак, депутатский корпус, сенаторы, а также члены партии продолжат гуманитарную миссию и будут направлять "все ресурсы на восстановление мирной жизни в Донбассе".

Почему Путин подтвердил статус гениального стратега, выбрав идеальное время для мобилизации

Почему Путин подтвердил статус гениального стратега, выбрав идеальное время для мобилизации

Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Оксана Попова

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