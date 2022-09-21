Турчак назвал решение президента о частичной мобилизации своевременным

Решение о частичной мобилизации, о котором сегодня объявил президент страны Владимир Путин, своевременное. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, в данный момент в зоне проведения специальной военной операции множество задач — от решения гуманитарных вопросов до обеспечения добровольцев так необходимым снаряжением. Как подчеркнул Турчак, депутатский корпус, сенаторы, а также члены партии продолжат гуманитарную миссию и будут направлять "все ресурсы на восстановление мирной жизни в Донбассе".