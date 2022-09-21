Совфед одобрил закон о тюремном сроке до трёх лет за отказ от участия в военных действиях
Совет Федерации РФ на пленарном заседании принял законопроект о тюремном сроке от двух до трёх лет, который теперь будет грозить за отказ от участия в военных действиях. Сенаторы выступили за практически единогласно. Документ поддержали 147 присутствующих, а против высказался лишь один.
Изменения вносятся в статью 332 Уголовного кодекса России, в которой говорится о наказании за неисполнение приказа начальника в военное время. Сейчас за неисполнение распоряжения, причинившее существенный вред интересам службы, предусмотрено ограничение по военной службе на срок до двух лет, арест до шести месяцев или содержание в дисциплинарной воинской части периодом до двух лет. За аналогичные преступления, которые привели к тяжким последствиям, предусмотрено наказание от трёх до десяти лет.
Также Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность за мародёрство в военное время или в период конфликта с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 15 лет. Из 148 сенаторов только один проголосовал против.
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