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21 сентября, 11:40

Совфед одобрил закон о тюремном сроке до трёх лет за отказ от участия в военных действиях

Совет Федерации РФ на пленарном заседании принял законопроект о тюремном сроке от двух до трёх лет, который теперь будет грозить за отказ от участия в военных действиях. Сенаторы выступили за практически единогласно. Документ поддержали 147 присутствующих, а против высказался лишь один.

Изменения вносятся в статью 332 Уголовного кодекса России, в которой говорится о наказании за неисполнение приказа начальника в военное время. Сейчас за неисполнение распоряжения, причинившее существенный вред интересам службы, предусмотрено ограничение по военной службе на срок до двух лет, арест до шести месяцев или содержание в дисциплинарной воинской части периодом до двух лет. За аналогичные преступления, которые привели к тяжким последствиям, предусмотрено наказание от трёх до десяти лет.

Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство

Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство

Также Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность за мародёрство в военное время или в период конфликта с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 15 лет. Из 148 сенаторов только один проголосовал против.

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Николь Вербер

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