Twitch удалил канал "русского парня" со стримом горящей газовой конфорки, но тот быстро нашёл выход

Стриминговая платформа Twitch удалила канал жителя Ростова-на-Дону с ником russiangas1, который троллил европейцев круглосуточной трансляцией с горящими газовыми конфорками и хвастался низкой ценой на газ в России. На фоне стрима он включал для зрителей песни группы "Сектор газа", а также "Интернационал", "Катюшу" и даже советский марш из компьютерной игры Red Alert.

Трансляция с работой газовой плиты. Видео © Twitch / russiangas2

После удаления аккаунта русский парень не отчаялся и создал новый канал с ником russiangas2, где продолжает раздражать европейцев. Также он включил таймер, согласно которому трансляция длится уже более 14 часов. Надпись на стриме гласит: "Будьте добрее друг к другу".