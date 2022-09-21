Twitch удалил канал "русского парня" со стримом горящей газовой конфорки, но тот быстро нашёл выход
Twitch заблокировал канал россиянина со стримом горящей газовой конфорки, но тот нашёл выход
Стриминговая платформа Twitch удалила канал жителя Ростова-на-Дону с ником russiangas1, который троллил европейцев круглосуточной трансляцией с горящими газовыми конфорками и хвастался низкой ценой на газ в России. На фоне стрима он включал для зрителей песни группы "Сектор газа", а также "Интернационал", "Катюшу" и даже советский марш из компьютерной игры Red Alert.
Трансляция с работой газовой плиты. Видео © Twitch / russiangas2
После удаления аккаунта русский парень не отчаялся и создал новый канал с ником russiangas2, где продолжает раздражать европейцев. Также он включил таймер, согласно которому трансляция длится уже более 14 часов. Надпись на стриме гласит: "Будьте добрее друг к другу".
Как уже рассказывал Лайф, русский парень запустил стрим накануне ночью, чтобы троллить замерзающих без газа европейцев. Чтобы подлить масла в огонь, он напомнил, что в месяц платит всего 1,44 евро, а тратит столько газа, сколько его душе будет угодно. Своими словами он вызвал бурную реакцию зрителей.