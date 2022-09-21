Совфед признал мобилизацию и военное положение отягчающими обстоятельствами

Сенаторы Совета Федерации на пленарном заседании приняли закон, в соответствии с которым периоды мобилизации, военного положения и времени относятся к обстоятельствам, отягчающим наказание.

Поправки вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ "Обстоятельства, отягчающие наказание". Согласно действующим нормам, к ним относятся условия вооружённого конфликта или военных действий. В соответствии с принятым сегодня законом теперь периоды мобилизации, военного положения или военного времени также войдут в этот список. Кроме того, к ним добавили условия вооружённого конфликта или ведения боевых действий.