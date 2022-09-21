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21 сентября, 11:42

Совфед признал мобилизацию и военное положение отягчающими обстоятельствами

Сенаторы Совета Федерации на пленарном заседании приняли закон, в соответствии с которым периоды мобилизации, военного положения и времени относятся к обстоятельствам, отягчающим наказание.

Поправки вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ "Обстоятельства, отягчающие наказание". Согласно действующим нормам, к ним относятся условия вооружённого конфликта или военных действий. В соответствии с принятым сегодня законом теперь периоды мобилизации, военного положения или военного времени также войдут в этот список. Кроме того, к ним добавили условия вооружённого конфликта или ведения боевых действий.

Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации

Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.

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Оксана Попова

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