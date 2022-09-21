Совфед признал мобилизацию и военное положение отягчающими обстоятельствами
Сенаторы Совета Федерации на пленарном заседании приняли закон, в соответствии с которым периоды мобилизации, военного положения и времени относятся к обстоятельствам, отягчающим наказание.
Поправки вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ "Обстоятельства, отягчающие наказание". Согласно действующим нормам, к ним относятся условия вооружённого конфликта или военных действий. В соответствии с принятым сегодня законом теперь периоды мобилизации, военного положения или военного времени также войдут в этот список. Кроме того, к ним добавили условия вооружённого конфликта или ведения боевых действий.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
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