КДК дисквалифицировал футболиста Макарова, предложившего арбитру "билеты в цирк"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника "Динамо" Дениса Макарова из-за эмоциональных высказываний в адрес помощника главного арбитра матча против "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Футболист "Динамо" Денис Макаров дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ — один считается реальным, другой условным — и оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча", — говорится в сообщении.

Поводом для этого стали слова Макарова в адрес помощника Сергея Карасёва во время встречи с "Зенитом". Футболист предложил арбитру "билеты в цирк". Позднее он признался, что произнёс эти слова на эмоциях, и извинился.