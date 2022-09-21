КДК дисквалифицировал футболиста Макарова, предложившего арбитру "билеты в цирк"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника "Динамо" Дениса Макарова из-за эмоциональных высказываний в адрес помощника главного арбитра матча против "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"Футболист "Динамо" Денис Макаров дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ — один считается реальным, другой условным — и оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча", — говорится в сообщении.
Поводом для этого стали слова Макарова в адрес помощника Сергея Карасёва во время встречи с "Зенитом". Футболист предложил арбитру "билеты в цирк". Позднее он признался, что произнёс эти слова на эмоциях, и извинился.
Кроме того, наказание по итогам матча получил и "Зенит". КДК оштрафовал петербуржцев на 50 тысяч рублей из-за "необеспечения прохода игроков через микст-зону" после игры.
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