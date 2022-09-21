ВКС России уничтожили более 75 военных и 9 единиц военной техники ВСУ в районе Артёмовска

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. Согласно его данным, в районе Артёмовска было ликвидировано более 75 украинских боевиков, а также девять единиц военной техники.

"Высокоточным оружием ВКС России в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники", — сказал Конашенков в ходе брифинга.