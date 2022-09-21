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Опубликовано 21 сентября 2022, 11:55

Войска России уничтожили восемь пунктов управления ВСУ и 68 подразделений артиллерии

ВС РФ в ходе спецоперации поразили за последние сутки восемь пунктов управления ВСУ, а также нанесли удар по 68 артиллерийским подразделениям противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах", уточнил он.

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Накануне сообщалось, что ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики. Удары нанесены по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок, 93-й механизированной бригады в районе Богородичного в ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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