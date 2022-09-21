Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 14:57
3800

Госдума приняла обращение к Генассамблее ООН об угрозе миру в Европе из-за Украины

Депутаты Госдумы единогласно поддержали обращение к Генеральной ассамблее ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, которая исходит от Украины. Об этом говорится на сайте ГД.

"Мы имеем компактный текст, который без утопии призван воззвать к здравому смыслу политиков, которые сегодня внимательно следят и хотели бы с нашей помощью разобраться в ситуации", — заявил на пленарном заседании председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Подготовлен документ для того, чтобы "ещё раз подчеркнуть позицию России по вопросу специальной военной операции по защите Донбасса".

Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена
Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена

А ранее депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет предрёк Украине неминуемый процесс распада. По его словам, Киев сделал всё возможное, чтобы украинские власти сначала возненавидели жители Донбасса, а затем Херсонской и Запорожской областей.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar