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21 сентября, 11:57

Госдума приняла обращение к Генассамблее ООН об угрозе миру в Европе из-за Украины

Депутаты Госдумы единогласно поддержали обращение к Генеральной ассамблее ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, которая исходит от Украины. Об этом говорится на сайте ГД.

"Мы имеем компактный текст, который без утопии призван воззвать к здравому смыслу политиков, которые сегодня внимательно следят и хотели бы с нашей помощью разобраться в ситуации", — заявил на пленарном заседании председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Подготовлен документ для того, чтобы "ещё раз подчеркнуть позицию России по вопросу специальной военной операции по защите Донбасса".

Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена

Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена

А ранее депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет предрёк Украине неминуемый процесс распада. По его словам, Киев сделал всё возможное, чтобы украинские власти сначала возненавидели жители Донбасса, а затем Херсонской и Запорожской областей.

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LIFE / Павел Баранов

Николь Вербер

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