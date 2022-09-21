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21 сентября, 12:02

"Вечерняя Москва" приняла участие в фотовыставке "Москва – Крым"

Газета "Вечерняя Москва" участвует в фотовыставке "Москва – Крым", открывшейся в Симферополе. Организовало мероприятие Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Представленные газетой "Вечерняя Москва" работы призваны передать атмосферу российской столицы, показать яркие кадры будней и праздников её жителей, рассказать о дружественной и партнёрской связи Москвы и Крыма. В открытии экспозиции приняли участие министр внутренней политики, информации и связи республики Владимир Трегуб и советник заместителя председателя Совета министров региона – постпреда при Президенте РФ Г.Л. Мурадова Юрий Диденко. Увидеть экспонаты смогут все желающие до 4 ноября.

На картине Вермеера "Доярка" нашли подмалёвок, раскрывающий замысел художника

На картине Вермеера "Доярка" нашли подмалёвок, раскрывающий замысел художника

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Крымская газета / Наталья Сомова

Анатолий Симоненко

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