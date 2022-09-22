Мобилизованный житель Читы рассказал, как получил повестку

Подпавший под частичную мобилизацию житель Читы рассказал РИА "Новости", что получил повестку лично в руки, её ему принесли домой. Сейчас мужчина ждёт отправки в учебный центр.

Корреспондент агентства пришёл в военкомат в Чите и попытался взять комментарий у мобилизованных граждан, побеседовать согласился лишь один — мужчина 30–35 лет, офицер запаса.

"Мне в руки лично отдали (повестку. — Прим. Лайфа). Домой приехали и красную вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с тёплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить. Я теперь жду. Одну команду офицеров уже отправили, жду вторую", — рассказал он и добавил, что мобилизованных разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку.