ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 08:13
847231

Мобилизованный житель Читы рассказал, как получил повестку

Подпавший под частичную мобилизацию житель Читы рассказал РИА "Новости", что получил повестку лично в руки, её ему принесли домой. Сейчас мужчина ждёт отправки в учебный центр.

Корреспондент агентства пришёл в военкомат в Чите и попытался взять комментарий у мобилизованных граждан, побеседовать согласился лишь один — мужчина 30–35 лет, офицер запаса.

"Мне в руки лично отдали (повестку. — Прим. Лайфа). Домой приехали и красную вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с тёплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить. Я теперь жду. Одну команду офицеров уже отправили, жду вторую", — рассказал он и добавил, что мобилизованных разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку.

В Совфеде напомнили правила вручения повестки о мобилизации
В Совфеде напомнили правила вручения повестки о мобилизации

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

BannerImage

ТАСС / Елена Афонина

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar