Рухнувший на дорогу в Крыму беспилотник сняли на видео за секунды до падения
Похожий на украинский PD-1 беспилотник сняли в небе над Джанкоем за мгновение до падения
Беспилотник, похожий на украинский БПЛА PD-1, засняли в небе над Джанкоем за несколько минут до падения на улице Нестерова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Беспилотник в небе над Джанкоем. Видео © Telegram-канал SHOT
Накануне, 21 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в море у Севастополя уничтожен плавучий беспилотник. По некоторым данным, БПЛА было два, один из них прибило к берегу.
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