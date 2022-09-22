Рухнувший на дорогу в Крыму беспилотник сняли на видео за секунды до падения

Беспилотник, похожий на украинский БПЛА PD-1, засняли в небе над Джанкоем за несколько минут до падения на улице Нестерова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Накануне, 21 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в море у Севастополя уничтожен плавучий беспилотник. По некоторым данным, БПЛА было два, один из них прибило к берегу.