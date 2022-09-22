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22 сентября, 08:06

Рухнувший на дорогу в Крыму беспилотник сняли на видео за секунды до падения

Похожий на украинский PD-1 беспилотник сняли в небе над Джанкоем за мгновение до падения

Беспилотник, похожий на украинский БПЛА PD-1, засняли в небе над Джанкоем за несколько минут до падения на улице Нестерова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Беспилотник в небе над Джанкоем. Видео © Telegram-канал SHOT

Беспилотник рухнул на дорогу в крымском Джанкое

Беспилотник рухнул на дорогу в крымском Джанкое

Накануне, 21 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в море у Севастополя уничтожен плавучий беспилотник. По некоторым данным, БПЛА было два, один из них прибило к берегу.

Обложка ©

SHOT

Артур Лапсаков

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