Ещё один российский хоккеист признался в даче взятки для уклонения от службы в армии

Российский хоккеист Владислав Лукин, игрок ХК "Югра", дал признательные показания в деле о даче взятки для избежания службы в армии. Об этом пишет РИА "Новости" .

Штраф за взятку хоккеисту Воробьёву назвали "мягким" и попросили заменить на реальный срок

Ранее Лайф сообщал, что хоккеист СКА Михаил Воробьёв получил два миллиона рублей штрафа за дачу взятки в особо крупном размере с целью приобрести военный билет. Сам спортсмен полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.