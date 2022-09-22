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22 сентября, 08:00

Ещё один российский хоккеист признался в даче взятки для уклонения от службы в армии

Хоккеист Лукин признался в даче взятки ради уклонения от службы в армии

Российский хоккеист Владислав Лукин, игрок ХК "Югра", дал признательные показания в деле о даче взятки для избежания службы в армии. Об этом пишет РИА "Новости".

"Признаю свою вину, раскаиваюсь", заявил Лукин в ходе судебного заседания.

Штраф за взятку хоккеисту Воробьёву назвали "мягким" и попросили заменить на реальный срок

Штраф за взятку хоккеисту Воробьёву назвали "мягким" и попросили заменить на реальный срок

Ранее Лайф сообщал, что хоккеист СКА Михаил Воробьёв получил два миллиона рублей штрафа за дачу взятки в особо крупном размере с целью приобрести военный билет. Сам спортсмен полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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khl.ru

Шамиль Гаджиев
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