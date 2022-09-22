Ещё один российский хоккеист признался в даче взятки для уклонения от службы в армии
Хоккеист Лукин признался в даче взятки ради уклонения от службы в армии
Российский хоккеист Владислав Лукин, игрок ХК "Югра", дал признательные показания в деле о даче взятки для избежания службы в армии. Об этом пишет РИА "Новости".
"Признаю свою вину, раскаиваюсь", — заявил Лукин в ходе судебного заседания.
Ранее Лайф сообщал, что хоккеист СКА Михаил Воробьёв получил два миллиона рублей штрафа за дачу взятки в особо крупном размере с целью приобрести военный билет. Сам спортсмен полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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