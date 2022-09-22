Военный комиссар Якутии озвучил размер зарплаты мобилизованных
Военком Якутии Авдонин: Мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц
Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать от 205 тысяч рублей каждый месяц. Об этом на брифинге оперативного штаба республики сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
"Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания", — сказал он.
По словам Авдонина, прежде всего будут призываться россияне, отслужившие в армии не более трёх лет назад и имеющие навыки военной службы.
Ранее сенатор Бондарев объяснил, что повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. Говоря о тех, кто находится "вне дома", сенатор отметил, что процент таких граждан невелик, остальные, по его словам, "имеют адрес, жильё и будут оповещены".
Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.
ТАСС / Валентин Спринчак