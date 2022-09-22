Военный комиссар Якутии озвучил размер зарплаты мобилизованных

Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать от 205 тысяч рублей каждый месяц. Об этом на брифинге оперативного штаба республики сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

"Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания", — сказал он.

По словам Авдонина, прежде всего будут призываться россияне, отслужившие в армии не более трёх лет назад и имеющие навыки военной службы.