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21 сентября, 20:38

В Совфеде напомнили правила вручения повестки о мобилизации

Сенатор Бондарев: Повестка о мобилизации должна быть вручена лично в руки

Повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. Такое разъяснение сделал глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Конечно", — сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Тонкости вручения повестки по мобилизации: Что будет, если призывника не найдут по адресу прописки

Тонкости вручения повестки по мобилизации: Что будет, если призывника не найдут по адресу прописки

Говоря о тех, кто находится "вне дома", сенатор отметил, что процент таких граждан невелик, остальные, по его словам, "имеют адрес, жильё и будут оповещены".

"Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь", — заверил он.

Бондарев добавил также, что частичная мобилизация в российских регионах будет проходить в процентном соотношении к количеству жителей субъекта Федерации, эта доля не будет нарушаться.

Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации

Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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ТАСС / Александр Река

Иван Косицын

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