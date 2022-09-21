В Совфеде напомнили правила вручения повестки о мобилизации

Повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. Такое разъяснение сделал глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Конечно", — сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Говоря о тех, кто находится "вне дома", сенатор отметил, что процент таких граждан невелик, остальные, по его словам, "имеют адрес, жильё и будут оповещены".

"Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь", — заверил он.