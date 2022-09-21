В Совфеде напомнили правила вручения повестки о мобилизации
Сенатор Бондарев: Повестка о мобилизации должна быть вручена лично в руки
Повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. Такое разъяснение сделал глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Конечно", — сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Вместе-РФ".
Говоря о тех, кто находится "вне дома", сенатор отметил, что процент таких граждан невелик, остальные, по его словам, "имеют адрес, жильё и будут оповещены".
"Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь", — заверил он.
Бондарев добавил также, что частичная мобилизация в российских регионах будет проходить в процентном соотношении к количеству жителей субъекта Федерации, эта доля не будет нарушаться.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Александр Река