Хаависто: Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян

Финляндия введёт национальные меры по запрету россиянам въезда в страну, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передаёт финская газета Iltalehti.

"Мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет сделано очень быстро, или интерпретацию существующих правил", — приводит слова финского министра местная газета Iltalehti.

Хаависто добавил, что работа над введением полного запрета уже стартовала — этот вопрос изучают эксперты из разных министерств под руководством МИД страны. Министр иностранных дел добавил, что Финляндия не хочет быть транзитной страной даже для шенгенских виз, которые выдают другие страны. "Хельсинки теперь хочет взять под контроль этот трафик", —сказал Хаависто.