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21 сентября, 20:08

Загоревшийся электросамокат едва не сжёг своего хозяина заживо

В Краснодаре мужчина едва не сгорел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката

В Краснодаре молодой мужчина чуть не погиб в заблокированном лифте вместе с внезапно загоревшимся самокатом.

Инцидент произошёл утром 21 сентября в одном из многоэтажных домов ЖК "Светлоград" на улице Красных Партизан. Владелец самоката собирался на работу и заметил технические неисправности у средства передвижения. Он взял его с собой в лифт, чтобы отнести в ремонт. Во время поездки в лифте произошло самовозгорание электросамоката, из-за дыма кабина оказалась заблокирована.

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Мужчина тяжело пострадал — он получил термические ожоги 3-й степени и повреждение 60 процентов кожи. Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее житель Перми, которого чуть не убил электросамокат, потребовал компенсацию. За моральный и материальный ущерб он насчитал более 200 тысяч рублей и надеется получить её с магазина, где был куплен товар.

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Telegram / ЖК Светлоград

Юлия Коновалова

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