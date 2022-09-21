Загоревшийся электросамокат едва не сжёг своего хозяина заживо

В Краснодаре молодой мужчина чуть не погиб в заблокированном лифте вместе с внезапно загоревшимся самокатом.

Инцидент произошёл утром 21 сентября в одном из многоэтажных домов ЖК "Светлоград" на улице Красных Партизан. Владелец самоката собирался на работу и заметил технические неисправности у средства передвижения. Он взял его с собой в лифт, чтобы отнести в ремонт. Во время поездки в лифте произошло самовозгорание электросамоката, из-за дыма кабина оказалась заблокирована.

Мужчина тяжело пострадал — он получил термические ожоги 3-й степени и повреждение 60 процентов кожи. Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.