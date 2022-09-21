Кадыров пообещал добраться до Закаева любой ценой

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение на чеченском языке, в котором пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева любой ценой, "даже если перевернётся мир".

"Его нельзя назвать ни мужиком, ни женщиной, записывает видео с призывами не принимать участие в спецоперации на Украине, предлагает бежать, покинуть родину... Этот человек порочит честь чеченского народа, чеченских мужчин. Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить. Я доберусь до него, даже если весь мир перевернётся, я готов даже пойти под трибунал", — сказал Кадыров в видео, которое появилось в его телеграм-канале.

Как уточнил глава Чечни, те, "кто оказался по ту сторону" и хочет вернуться на родину, жить спокойно у себя дома, получат гарантию мирной жизни за выстрел в Закаева и будут обеспечены на всю жизнь. Кроме того, Кадыров напомнил, что Чечня — это неотъемлемая часть РФ, как бы это ни нервировало "беглых преступников".

"Как бы их ни спонсировал Запад и как бы им ни промывали мозги пентагоновские психологи, именно так и будет. Мы, чеченцы, свободный народ в России. Мы сами решили быть в её составе. Сами решили её защищать. Придите и попробуйте забрать у нас это право, если у вас осталось хоть что-то мужское", — подчеркнул руководитель республики.