Кадыров заявил, что Путин мобилизацией загнал Киев и НАТО в безвыходное положение
Решение о частичной мобилизации в России поставило Украину и НАТО в безвыходное положение. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав это необходимыми и упреждающими мерами.
Рамзан Кадыров прокомментировал решение о введение частичной мобилизации в России. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Сегодняшнее обращение к россиянам Верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и всё НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры", — написал он в своём телеграм-канале.
Кадыров отметил, что полностью поддерживает принятые Путиным решения, а также добавил, что сейчас крайне важно закончить начатую специальную военную "Операцию Z".
"Полностью поддерживаю решение президента о частичной мобилизации резервистов. Мы и так в Чеченской Республике с первого дня активно участвовали в этом процессе, но сейчас у нас есть ещё и поручение главы государства, и мы его выполним на 100%!" — добавил глава региона.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
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