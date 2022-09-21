Кадыров заявил, что Путин мобилизацией загнал Киев и НАТО в безвыходное положение

Решение о частичной мобилизации в России поставило Украину и НАТО в безвыходное положение. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав это необходимыми и упреждающими мерами.

Рамзан Кадыров прокомментировал решение о введение частичной мобилизации в России. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Сегодняшнее обращение к россиянам Верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и всё НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров отметил, что полностью поддерживает принятые Путиным решения, а также добавил, что сейчас крайне важно закончить начатую специальную военную "Операцию Z".