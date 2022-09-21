Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации именно сейчас, потому что на текущем этапе СВО речь идёт о безопасности нашей страны. Об этом рассказал Лайфу заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он также выразил уверенность, что решение о частичной мобилизации населения только сплотит наш народ. По словам политолога, об этом можно судить по типичному поведению граждан РФ в минуты опасности.

"Частичная мобилизация сплотит население. Мы всю жизнь защищаем свою страну. Когда минуты опасности, наше общество, как единый боевой лагерь, находится в режиме сплочения и отбрасывает угрозу, откуда бы она ни исходила. Сейчас необходимо обеспечить безопасность нашей страны", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Специальная военная операция делала упор на сохранение и обеспечение жизни жителей Донбасса, продолжил Кошкин. Теперь же на фоне объявления референдумов речь идёт уже о безопасности самой России.