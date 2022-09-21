Политолог призвал россиян сплотиться и защитить родину
Политолог Кошкин уверен, что мобилизация сплотит россиян в "единый боевой лагерь"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации именно сейчас, потому что на текущем этапе СВО речь идёт о безопасности нашей страны. Об этом рассказал Лайфу заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Он также выразил уверенность, что решение о частичной мобилизации населения только сплотит наш народ. По словам политолога, об этом можно судить по типичному поведению граждан РФ в минуты опасности.
"Частичная мобилизация сплотит население. Мы всю жизнь защищаем свою страну. Когда минуты опасности, наше общество, как единый боевой лагерь, находится в режиме сплочения и отбрасывает угрозу, откуда бы она ни исходила. Сейчас необходимо обеспечить безопасность нашей страны", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Специальная военная операция делала упор на сохранение и обеспечение жизни жителей Донбасса, продолжил Кошкин. Теперь же на фоне объявления референдумов речь идёт уже о безопасности самой России.
"Четыре области хотят войти в состав РФ, и есть перспектива одобрения. Люди там все абсолютно готовы проголосовать за то, чтобы войти. Думаю, что конфигурация наших границ на западе изменится, а это значит, что необходимо обеспечить охрану и оборону всей нашей территории", — сказал военный эксперт.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей