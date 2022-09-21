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Опубликовано 21 сентября 2022, 12:23
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Батальон ВСУ потерял 60 бойцов в ходе неудачной контратаки под Павловкой

Минобороны РФ: ВСУ потеряли вблизи Павловки в ДНР больше 60 бойцов убитыми и ранеными

Батальон 1-й Президентской бригады Национальной гвардии Украины безуспешно пытался контратаковать союзные войска под Павловкой в ДНР, его потери составили более 60 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й Президентской бригады Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей", сказал он.

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Также в Минобороны РФ сообщили, что в районе Артёмовска было ликвидировано более 75 украинских боевиков, а также девять единиц военной техники. Был поражён пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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