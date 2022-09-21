Батальон ВСУ потерял 60 бойцов в ходе неудачной контратаки под Павловкой

Батальон 1-й Президентской бригады Национальной гвардии Украины безуспешно пытался контратаковать союзные войска под Павловкой в ДНР, его потери составили более 60 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й Президентской бригады Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей", — сказал он.