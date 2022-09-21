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Опубликовано 21 сентября 2022, 12:08
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Военный обозреватель объяснил, почему мобилизация не затронет "офисный планктон"

Военный обозреватель Жилин заявил, что мобилизация не затронет "офисный планктон"

На военную службу по мобилизации будут призваны только те, кто находится в запасе и обладает необходимым опытом. То есть те, кто знает, "где у автомата ствол и приклад", заявил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Жилин.

"Президент чётко и ясно сказал, что будут призваны люди, имеющие военно-учётную специальность. Это те люди, которые служили в вооружённых силах и прошли подготовку. У них в военном билете написано, что человек имеет специальность: танкист, артиллерист, пехотинец и так далее. Пока речь идёт о том, что придут люди, которые имеют понятие, что такое автомат, где у него ствол, где приклад. Если призвать офисных планктонов без опыта, то они там навоюют сильно", подчеркнул Жилин.

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Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.

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