Военный обозреватель объяснил, почему мобилизация не затронет "офисный планктон"

На военную службу по мобилизации будут призваны только те, кто находится в запасе и обладает необходимым опытом. То есть те, кто знает, "где у автомата ствол и приклад", заявил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Жилин.

"Президент чётко и ясно сказал, что будут призваны люди, имеющие военно-учётную специальность. Это те люди, которые служили в вооружённых силах и прошли подготовку. У них в военном билете написано, что человек имеет специальность: танкист, артиллерист, пехотинец и так далее. Пока речь идёт о том, что придут люди, которые имеют понятие, что такое автомат, где у него ствол, где приклад. Если призвать офисных планктонов без опыта, то они там навоюют сильно", — подчеркнул Жилин.