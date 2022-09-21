Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы и участие в незаконных акциях
Столичная прокуратура обратилась к москвичам, предупредив об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях, информация о которых стала распространяться в соцсетях. За это может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.
"Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети "Интернет", в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьями 20.2 и 20.3.3 КоАП РФ, либо преступление, ответственность за которое наступает по статьям 151, 207.3 и 212 УК РФ.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
ТАСС / Владимир Гердо