Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы и участие в незаконных акциях

Столичная прокуратура обратилась к москвичам, предупредив об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях, информация о которых стала распространяться в соцсетях. За это может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.

"Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети "Интернет", в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", — говорится в телеграм-канале ведомства.