"Не про нас": Совбез Белоруссии исключил введение мобилизации в республике
Госсекретарь Совбеза Белоруссии ответил на вопрос о мобилизации в республике
В Белоруссии в данный момент не обсуждается вопрос о введении мобилизации. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович по итогам встречи с российским коллегой Николаем Патрушевым. Его слова приводит БелТА.
"Мобилизация — это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", — сказал он.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
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