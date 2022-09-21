"Не про нас": Совбез Белоруссии исключил введение мобилизации в республике

В Белоруссии в данный момент не обсуждается вопрос о введении мобилизации. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович по итогам встречи с российским коллегой Николаем Патрушевым. Его слова приводит БелТА.

"Мобилизация — это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", — сказал он.