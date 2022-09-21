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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 15:17

Госдума приняла в I чтении законопроект о тюремном сроке за осквернение георгиевской ленты

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект "Единой России" о приравнивании георгиевской ленточки к символам воинской славы, сообщает телеграм-канал партии. Так, за её публичное осквернение будет наступать ответственность.

"За её публичное осквернение будет наступать административная ответственность до 5 миллионов рублей или уголовная в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — сообщили в партии.

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Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о тюремном сроке до трёх лет за отказ от участия в боевых действиях. Сенаторы выступили за принятие закона практически единогласно.

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Агентство "Москва"

Матвей Шандрыголов
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