Госдума приняла в I чтении законопроект о тюремном сроке за осквернение георгиевской ленты

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект "Единой России" о приравнивании георгиевской ленточки к символам воинской славы, сообщает телеграм-канал партии. Так, за её публичное осквернение будет наступать ответственность.

"За её публичное осквернение будет наступать административная ответственность до 5 миллионов рублей или уголовная в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — сообщили в партии.