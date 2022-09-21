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21 сентября, 12:17

Госдума приняла в I чтении законопроект о тюремном сроке за осквернение георгиевской ленты

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект "Единой России" о приравнивании георгиевской ленточки к символам воинской славы, сообщает телеграм-канал партии. Так, за её публичное осквернение будет наступать ответственность.

"За её публичное осквернение будет наступать административная ответственность до 5 миллионов рублей или уголовная в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — сообщили в партии.

Совфед одобрил закон о тюремном сроке до 15 лет за мародёрство в военное время

Совфед одобрил закон о тюремном сроке до 15 лет за мародёрство в военное время

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о тюремном сроке до трёх лет за отказ от участия в боевых действиях. Сенаторы выступили за принятие закона практически единогласно.

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Агентство "Москва"

Матвей Шандрыголов

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