4 главных сигнала о начале болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — одна из самых распространённых причин снижения когнитивных функций у людей пожилого возраста. О наличии этого расстройства могут свидетельствовать нарушения памяти и речи, а также апатия и раздражительность, рассказал РИАМО в связи с Международным днём распространения информации о болезни Альцгеймера врач-психиатр, геронтопсихиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове Денис Рассоха.

"Болезнь Альцгеймера развивается в результате нарушений в работе белков в головном мозге, что приводит к повреждению нейронов, разрушению связей между ними и в итоге к их гибели. А чем меньше нейронных связей, тем хуже мозг выполняет свои функции. Поэтому при болезни Альцгеймера страдает память, мышление, речь, способность рассуждать, ориентироваться в окружающем мире", — сказал Рассоха.

По словам врача, самый яркий симптом этого заболевания — это нарушение памяти, поначалу кратковременной. Второй сигнал о начале недуга — апатия, снижение интереса к привычным делам. Также на болезнь указывает уменьшение активности. Четвёртый признак — раздражительность, доходящая до агрессии. Обычно, когда болезнь только начинается, люди осознают, что с ними что-то не так. Однако нередко списывают это на особенности характера, старение или последствия стресса.

Болезнь Альцгеймера негативно влияет не только на заболевшего, но и на его близких, так как уход за таким пациентом — это колоссальная нагрузка, в том числе психологическая. К тому же родным часто тяжело принять, что человек необратимо меняется. Это приводит к тревожности, раздражительности, чувству вины за то, что не распознали заболевание на начальных этапах. Эксперт советует обязательно обратиться к специалисту тем людям, которые чувствуют, что еле справляются с такой психологической нагрузкой.