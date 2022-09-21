В Госдуме назвали регионы, из которых мобилизуют больше всего граждан

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказал мнение, что больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах России.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь.