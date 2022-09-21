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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 12:24
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В Госдуме назвали регионы, из которых мобилизуют больше всего граждан

Депутат Картаполов считает, что больше всего граждан мобилизуют в центре и на западе России

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказал мнение, что больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах России.

"Скорее всего, большее число людей будет призываться из западных и центральных регионов РФ", — сказал он журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что некоторые субъекты несопоставимы по мобилизационному ресурсу, поэтому каждый регион получает разнарядку, исходя из возможностей.

Подпадающим под мобилизацию россиянам разрешили ездить в командировки, а вот отдыхать в Турции — не советуют
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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь.

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