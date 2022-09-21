Си Цзиньпин приказал армии сфокусироваться на подготовке к войнам
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую армию сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Его слова приводит агентство Синьхуа.
"Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и [понимать] требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества", — заявил он.
Такое поручение он дал участникам конференции по национальной обороне и военной реформе, которая прошла в Пекине. В заседании приняли участие высокопоставленные представители Центрального военного совета, а также Народной вооружённой милиции и военных академий КНР.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия вступится за Тайвань, если Китай введёт войска на мятежный остров. Несмотря на это, по словам американского лидера, США не поддерживают независимость Тайваня.
ТАСС / Сергей Бобылёв