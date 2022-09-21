Си Цзиньпин приказал армии сфокусироваться на подготовке к войнам

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую армию сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Его слова приводит агентство Синьхуа.

"Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и [понимать] требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества", — заявил он.