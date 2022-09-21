Вучич посоветовал верить словам Путина о ядерном оружии

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о защите своей страны "любыми средствами" при угрозе применения против РФ ядерного оружия, заявил в эфире телеканала Newsmax глава Сербии Александр Вучич.

Так он прокомментировал слова российского лидера о том, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, постоянно высказывая угрозы в адрес Москвы.

"Как президент Сербии могу только сказать, что мы надеемся, что наступит мир и все сделают всё от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение, потому что это намного лучше, чем ждать поражения другой стороны… Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я сомневаюсь, что он блефует", — сказал Вучич.