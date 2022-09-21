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21 сентября, 18:46

Лавров: Россия признала ЛНР и ДНР в пределах указанных в их конституциях границ

<p>Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Бедняков Павел</p>

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Бедняков Павел

Россия признала независимость республик ЛНР и ДНР в пределах границ, зафиксированных в конституциях этих республик. Об этом в эксклюзивном интервью американскому журналу Newsweek рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях. По сути, речь идёт об административных границах Донецкой и Луганской областей бывшей УССР", объяснил Лавров.

Глава МИД также отметил, что жители других освобождённых от гнёта неонацистского киевского режима территорий Незалежной вправе самостоятельно определять свою судьбу. Лавров указал на их явное желание быть вместе с Россией, подчеркнув, что РФ уважительно относится к их выбору. Он заявил, что руководители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, провозгласившие недавно соответствующие намерения, имеют право обозначить своё самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

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Анатолий Симоненко

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