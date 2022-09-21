Лавров: Россия признала ЛНР и ДНР в пределах указанных в их конституциях границ

Россия признала независимость республик ЛНР и ДНР в пределах границ, зафиксированных в конституциях этих республик. Об этом в эксклюзивном интервью американскому журналу Newsweek рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях. По сути, речь идёт об административных границах Донецкой и Луганской областей бывшей УССР", — объяснил Лавров.

Глава МИД также отметил, что жители других освобождённых от гнёта неонацистского киевского режима территорий Незалежной вправе самостоятельно определять свою судьбу. Лавров указал на их явное желание быть вместе с Россией, подчеркнув, что РФ уважительно относится к их выбору. Он заявил, что руководители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, провозгласившие недавно соответствующие намерения, имеют право обозначить своё самоопределение в соответствии с Уставом ООН.