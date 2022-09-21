Лавров: Россия выполнит все заявленные цели спецоперации, сколько времени бы это ни заняло

Специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, сколько времени бы это ни заняло, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.

"Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению её территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения СВО. Её цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности РФ, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло", — подчеркнул министр.