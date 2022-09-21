Лавров: Россия выполнит все заявленные цели спецоперации, сколько времени бы это ни заняло
Специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, сколько времени бы это ни заняло, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.
"Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению её территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения СВО. Её цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности РФ, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло", — подчеркнул министр.
Глава российского МИД также отметил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН. Он особо подчеркнул, что Москва признала независимость республик Донбасса в пределах зафиксированных в их конституциях границ. Лавров выразил уверенность в том, что и Запорожье с Херсонщиной вправе самостоятельно определять свою судьбу. А жители этих областей хотят быть вместе с Россией, поэтому Москва с уважением отнесётся к их выбору.
Как писал Лайф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Самолёт преодолел расстояние от РФ до США по северному пути в облёт недружественных стран за 12 часов. 13 сентября Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая запланирована с 20 по 26 сентября. А глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что ему не выдали американскую визу для участия в сессии.
shutterstock