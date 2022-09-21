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21 сентября, 14:11

Во все 33: Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в приподнятом настроении

Глава МИД РФ Лавров с широкой улыбкой прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где проведёт свою первую двустороннюю встречу "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Видео с широко улыбающимся главой российского МИД опубликовала в телеграмм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в приподнятом настроении. Видео © Telegram / Мария Захарова

Ранее Захарова сообщала, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.

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Напомним, что на днях президент Владимир Путин во время общения с иностранными послами отметил, что Россия по-прежнему готова содействовать урегулированию острых региональных конфликтов и с этой позиции наша страна будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Алексей Берковиц

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