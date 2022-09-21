Во все 33: Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в приподнятом настроении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где проведёт свою первую двустороннюю встречу "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Видео с широко улыбающимся главой российского МИД опубликовала в телеграмм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в приподнятом настроении. Видео © Telegram / Мария Захарова

Ранее Захарова сообщала, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.