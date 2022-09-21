Россиян научили правильно собирать "тревожный чемоданчик"

Во время пожара, обрушения или иного ЧП нет времени в панике бегать и собирать вещи, это может закончиться гибелью. Поэтому под рукой всегда должен быть "тревожный чемоданчик", рассказал "Москве 24" эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов. В первую очередь он посоветовал не разбрасывать вещи.

"Эвакуация обычно застигает людей врасплох. Они теряются, совершают неадекватные поступки, мечутся по дому, пытаясь решить, что взять с собой. Поэтому готовиться надо заранее", — заявил Халилов.

Он отметил, что всё ценное должно находиться в одном месте, чтобы быть под рукой в нужную минуту. На одном столе всегда должны лежать телефон, планшет и ноутбук. Желательно поддерживать их полностью заряженными. В случае опасности их можно будет одним движением руки сгрести в широкую полотняную сумку.

"Тревожный чемоданчик" нужно заранее разместить в коридоре, в спальне или рядом с кроватью. Это должна быть комната, к которой всегда есть быстрый доступ. Лучше, если это будет не буквально чемоданчик, а рюкзак, потому что его можно надеть на спину, и тогда руки будут свободны. Это позволит легко открывать двери, отодвигать предметы, брать детей или спускаться по пожарному рукаву. Снаружи к рюкзаку лучше прикрепить вещи, которые могут понадобиться моментально: фонарь, термостойкие перчатки, сигнальный свисток.

В первую очередь в рюкзак нужно положить ценные документы. Они должны лежать в одной водонепроницаемой папке. Лучше завернуть их в несколько слоёв противопожарного полотна. Также в рюкзаке должны быть запасные ключи от дома, дачи, гаража и автомобиля. Можно взять жёсткие диски с важной информацией. Кроме того, в рюкзаке должен быть газодымозащитный комплект, чтобы не погибнуть из-за токсичного дыма. Обязательно нужно положить две аптечки: с перевязочными материалами и с лекарствами. Не помешают бутылка воды и питательная еда, которая содержит быстрые гематогены. А на случай холодной погоды не лишним будет положить лёгкую флисовую кофту и шапку. При этом, чтобы вы смогли эффективно убраться из опасной зоны, вес рюкзака должен составлять не более 10 кг.