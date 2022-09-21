НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 14:05

Россиян научили правильно собирать "тревожный чемоданчик"

Эксперт по безопасности Халилов рассказал, что должно быть в "тревожном чемоданчике"

Во время пожара, обрушения или иного ЧП нет времени в панике бегать и собирать вещи, это может закончиться гибелью. Поэтому под рукой всегда должен быть "тревожный чемоданчик", рассказал "Москве 24" эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов. В первую очередь он посоветовал не разбрасывать вещи.

"Эвакуация обычно застигает людей врасплох. Они теряются, совершают неадекватные поступки, мечутся по дому, пытаясь решить, что взять с собой. Поэтому готовиться надо заранее", заявил Халилов.

Он отметил, что всё ценное должно находиться в одном месте, чтобы быть под рукой в нужную минуту. На одном столе всегда должны лежать телефон, планшет и ноутбук. Желательно поддерживать их полностью заряженными. В случае опасности их можно будет одним движением руки сгрести в широкую полотняную сумку.

"Тревожный чемоданчик" нужно заранее разместить в коридоре, в спальне или рядом с кроватью. Это должна быть комната, к которой всегда есть быстрый доступ. Лучше, если это будет не буквально чемоданчик, а рюкзак, потому что его можно надеть на спину, и тогда руки будут свободны. Это позволит легко открывать двери, отодвигать предметы, брать детей или спускаться по пожарному рукаву. Снаружи к рюкзаку лучше прикрепить вещи, которые могут понадобиться моментально: фонарь, термостойкие перчатки, сигнальный свисток.

В первую очередь в рюкзак нужно положить ценные документы. Они должны лежать в одной водонепроницаемой папке. Лучше завернуть их в несколько слоёв противопожарного полотна. Также в рюкзаке должны быть запасные ключи от дома, дачи, гаража и автомобиля. Можно взять жёсткие диски с важной информацией. Кроме того, в рюкзаке должен быть газодымозащитный комплект, чтобы не погибнуть из-за токсичного дыма. Обязательно нужно положить две аптечки: с перевязочными материалами и с лекарствами. Не помешают бутылка воды и питательная еда, которая содержит быстрые гематогены. А на случай холодной погоды не лишним будет положить лёгкую флисовую кофту и шапку. При этом, чтобы вы смогли эффективно убраться из опасной зоны, вес рюкзака должен составлять не более 10 кг.

Спасший москвичку из пожара парень рассказал, как не почувствовал капающий на него пластик

Спасший москвичку из пожара парень рассказал, как не почувствовал капающий на него пластик

Ранее эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал, как спастись жителям квартир с решётками на окнах в случае ЧП.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров