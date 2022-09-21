В Турции разбился арендованный у России пожарный вертолёт, один человек погиб
Во время тушения природных пожаров в Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. По данным портала Sondakika, один человек погиб, четверо пострадали.
Уточняется, что воздушное судно вылетело для тушения пожара в Мармарисе и потерпело крушение в Денизли. На фото местных СМИ с места ЧП видна надпись Vladivostok Avia на борту.
Напомним, похожий случай произошёл в августе 2021 года. Тогда в горах Турции потерпел крушение российский самолёт-амфибия Бе-200. Воздушное судно было арендовано у РФ для тушения пожаров. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих, а также представители Турции. Как сообщили в Минобороны РФ, все находившиеся на борту Бе-200 погибли. Среди экипажа был известный российский лётчик Евгений Кузнецов.