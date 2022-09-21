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21 сентября, 14:04

В Турции разбился арендованный у России пожарный вертолёт, один человек погиб

<p>В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. Фото © <a href="https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-marmaris-teki-yangini-sondurmek-icin-havalanan-rusya-ya-ait-yangin-s-15297112/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sondakika.com</a></p>

В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. Фото © Sondakika.com

Во время тушения природных пожаров в Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. По данным портала Sondakika, один человек погиб, четверо пострадали.

Уточняется, что воздушное судно вылетело для тушения пожара в Мармарисе и потерпело крушение в Денизли. На фото местных СМИ с места ЧП видна надпись Vladivostok Avia на борту.

В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. Фото © Sondakika.com

В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. Фото © Sondakika.com

В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. Фото © Sondakika.com

В Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. Фото © Sondakika.com

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Напомним, похожий случай произошёл в августе 2021 года. Тогда в горах Турции потерпел крушение российский самолёт-амфибия Бе-200. Воздушное судно было арендовано у РФ для тушения пожаров. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих, а также представители Турции. Как сообщили в Минобороны РФ, все находившиеся на борту Бе-200 погибли. Среди экипажа был известный российский лётчик Евгений Кузнецов.

Александра Вишнякова

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