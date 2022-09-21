В Турции разбился арендованный у России пожарный вертолёт, один человек погиб

Во время тушения природных пожаров в Турции разбился принадлежащий России пожарный вертолёт. По данным портала Sondakika, один человек погиб, четверо пострадали.

Уточняется, что воздушное судно вылетело для тушения пожара в Мармарисе и потерпело крушение в Денизли. На фото местных СМИ с места ЧП видна надпись Vladivostok Avia на борту.