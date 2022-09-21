Путин призвал заполнить рынок российскими производителями до возвращения западных компаний
Бывшие иностранные партнёры со временем вернутся на российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, российские специалисты должны к этому подготовиться и занять свободные пока ниши отечественными разработками.
"Нужно, чтобы в основе всего лежали именно отечественные разработки, нужно к этому стремиться и делать это как можно быстрее. Потому что, когда вчерашние иностранные партнёры решат вернуться, — а когда-нибудь это произойдёт, — нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями", — пояснил глава государства, обсуждая с руководителями передовых инженерных школ и их партнёрами создание цифровых платформ.
Глава государства находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде, где сегодня отметят 1160-летие зарождения российской государственности. Основное мероприятие пройдёт на Софийской набережной, где будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский". Произведение прозвучит при участии живого оркестра под управлением дирижёра Новгородской областной филармонии Льва Дунаева.
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ТАСС / Завражин Константин