Путин призвал заполнить рынок российскими производителями до возвращения западных компаний

"Нужно, чтобы в основе всего лежали именно отечественные разработки, нужно к этому стремиться и делать это как можно быстрее. Потому что, когда вчерашние иностранные партнёры решат вернуться, — а когда-нибудь это произойдёт, — нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями", — пояснил глава государства, обсуждая с руководителями передовых инженерных школ и их партнёрами создание цифровых платформ.