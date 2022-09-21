"Купаю утят и кота": Россиянин троллит европейцев стримом на Twitch с льющейся в ванну горячей водой
Россиянин решил позлить европейцев и запустил на Twitch стрим с льющейся в ванну горячей водой
Пользователь из России подхватил эстафету от стримера из Ростова-на-Дону, который в Twitch раздражал европейцев круглосуточной трансляцией горящей газовой конфорки. На этот раз жители ЕС могут с завистью следить, как россияне тратят воду.
Россиянин круглосуточно льёт воду. Видео © Twitch / russianhotwater
Автор стрима c ником russianhotwater открыл краны в ванной и показывает европейцам, как льётся вода. Тем самым он открыто намекает на проблемы Европы с космическими расходами на коммуналку и просьбами правительств пореже мыться ради экономии. Россиянин ведёт трансляцию уже более семи часов, дополняя её патриотической музыкой.
"Просто лью горячую воду, купаю утят и кота", — написал юзер, сопроводив видео также надписью на английском — From Moscow with love.
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Напомним, стриминговая платформа Twitch удалила канал жителя Ростова-на-Дону с ником russiangas1, который троллил европейцев круглосуточной трансляцией с горящими газовыми конфорками и хвастался низкой ценой на газ в России. Но он создал новый канал с ником russiangas2, где продолжает раздражать европейцев.