"Купаю утят и кота": Россиянин троллит европейцев стримом на Twitch с льющейся в ванну горячей водой

Пользователь из России подхватил эстафету от стримера из Ростова-на-Дону, который в Twitch раздражал европейцев круглосуточной трансляцией горящей газовой конфорки. На этот раз жители ЕС могут с завистью следить, как россияне тратят воду.

Россиянин круглосуточно льёт воду. Видео © Twitch / russianhotwater

Автор стрима c ником russianhotwater открыл краны в ванной и показывает европейцам, как льётся вода. Тем самым он открыто намекает на проблемы Европы с космическими расходами на коммуналку и просьбами правительств пореже мыться ради экономии. Россиянин ведёт трансляцию уже более семи часов, дополняя её патриотической музыкой.

"Просто лью горячую воду, купаю утят и кота", — написал юзер, сопроводив видео также надписью на английском — From Moscow with love.