Белый дом: США всерьёз воспринимают слова Путина о ядерном оружии

США серьёзно относятся к заявлению президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания. Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

"Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьёзно, мы, насколько можем, отслеживаем их (российскую. — Прим. Лайфа) стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется", — заявил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что применение Россией ядерного оружия обернётся для неё тяжёлыми последствиями и превратит в "изгоя" на международной арене.