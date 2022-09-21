Белый дом: США всерьёз воспринимают слова Путина о ядерном оружии
США серьёзно относятся к заявлению президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания. Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.
"Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьёзно, мы, насколько можем, отслеживаем их (российскую. — Прим. Лайфа) стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется", — заявил Кирби.
Представитель Белого дома добавил, что применение Россией ядерного оружия обернётся для неё тяжёлыми последствиями и превратит в "изгоя" на международной арене.
Напомним: в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада.
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