ОНФ проведёт в Москве митинг в поддержку решения Путина о референдумах
Общероссийский народный фронт проведёт в Москве масштабный митинг в поддержку решения президента РФ Владимира Путина по референдумам на освобождённых территориях. Мероприятие запланировано на 23 сентября — день старта голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"23 сентября в 17:00 Народный фронт организует митинг на Манежной площади "Своих не бросаем" в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобождённой Украины, желающих провести референдумы о присоединении к России", — заявили в ОНФ.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России продлится с 23 по 27 сентября. Аналогичные даты выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Красильников Станислав