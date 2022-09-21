ОНФ проведёт в Москве митинг в поддержку решения Путина о референдумах

Общероссийский народный фронт проведёт в Москве масштабный митинг в поддержку решения президента РФ Владимира Путина по референдумам на освобождённых территориях. Мероприятие запланировано на 23 сентября — день старта голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"23 сентября в 17:00 Народный фронт организует митинг на Манежной площади "Своих не бросаем" в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобождённой Украины, желающих провести референдумы о присоединении к России", — заявили в ОНФ.