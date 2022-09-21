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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 13:55
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ОНФ проведёт в Москве митинг в поддержку решения Путина о референдумах

Общероссийский народный фронт проведёт в Москве масштабный митинг в поддержку решения президента РФ Владимира Путина по референдумам на освобождённых территориях. Мероприятие запланировано на 23 сентября — день старта голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"23 сентября в 17:00 Народный фронт организует митинг на Манежной площади "Своих не бросаем" в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобождённой Украины, желающих провести референдумы о присоединении к России", заявили в ОНФ.

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Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России продлится с 23 по 27 сентября. Аналогичные даты выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.


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ТАСС / Красильников Станислав

Матвей Шандрыголов
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