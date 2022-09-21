ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам
ЦБ РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам идти навстречу тем заёмщикам, которые подпадают под частичную мобилизацию, и разработать для них специальные программы кредитных каникул и реструктуризации.
"Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации", — говорится в сообщении регулятора.
Также банкам рекомендовали не начислять мобилизованным гражданам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности или жилья, не выселять из ипотечных квартир, на которые ранее было обращено взыскание. ЦБ призвал не рассматривать эти реструктуризации как ухудшающие кредитную историю.
В регуляторе не исключили, что в дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.
Напомним, ранее эту тему поднял корреспондент Лайфа в беседе с главой Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Наш журналист спросил, возникнут ли сложности с выплатой кредита у молодой семьи, где супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат. И получил такой ответ парламентария: "Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая".
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