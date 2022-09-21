ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам

ЦБ РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам идти навстречу тем заёмщикам, которые подпадают под частичную мобилизацию, и разработать для них специальные программы кредитных каникул и реструктуризации.

"Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации", — говорится в сообщении регулятора.

Также банкам рекомендовали не начислять мобилизованным гражданам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности или жилья, не выселять из ипотечных квартир, на которые ранее было обращено взыскание. ЦБ призвал не рассматривать эти реструктуризации как ухудшающие кредитную историю.

В регуляторе не исключили, что в дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.