Путин начал рабочую встречу в Великом Новгороде с фразы "Ты чего такой суровый?"
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Великий Новгород по случаю празднования 1160-летия зарождения российской государственности. В эти минуты глава государства проводит встречу с руководителями инженерных школ, которую начал с шутки.
Владимир Путин проводит рабочую встречу в Великом Новгороде. Видео © LIFE
"Дмитрий Викторович, ты чего такой суровый?" — обратился глава государства к ректору Московского физико-технического института Дмитрию Ливанову и рассмеялся.
Сегодня в Великом Новгороде отметят 1160-летие зарождения российской государственности. Основное мероприятие пройдёт на Софийской набережной, где будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский". Произведение прозвучит при участии живого оркестра под управлением дирижёра Новгородской областной филармонии Льва Дунаева.
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