Путин начал рабочую встречу в Великом Новгороде с фразы "Ты чего такой суровый?"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Великий Новгород по случаю празднования 1160-летия зарождения российской государственности. В эти минуты глава государства проводит встречу с руководителями инженерных школ, которую начал с шутки.

Владимир Путин проводит рабочую встречу в Великом Новгороде. Видео © LIFE

"Дмитрий Викторович, ты чего такой суровый?" — обратился глава государства к ректору Московского физико-технического института Дмитрию Ливанову и рассмеялся.