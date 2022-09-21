Врач раскрыл страшные последствия отказа от шапки осенью
Отоларинголог Зайцев перечислил опасности отказа от головных уборов осенью
Отказ носить шапки или другие головные уборы осенью грозит закончиться для "смельчака" воспалением пазух мозга, предупредил читателей Ura.ru отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
"В первую очередь начинается острый ринит. В простонародье это называется насморком. За ним идёт воспаление околоносовых пазух, это синусит. Хорошо, если воспалятся гайморовы пазухи, потому что они крупные, но легче проходят. Если воспаляются этмоидальные пазухи, это уже тяжелее. После могут воспалиться лобные пазухи, а за ними уже контакт с головным мозгом — и воспаление может перейти туда. И последняя пазуха — синоидальная. Она находится в середине черепа, и если она воспаляется, то вообще дело плохо", — пояснил Зайцев.
Врач в этой ситуации посоветовал незамедлительно обращаться к медикам, чтобы заболевание не стало хроническим. Он предупредил, что в противном случае может сработать фактор упущенного времени. Тогда человек оказывается в состоянии риносинусита, как правило, гнойного.
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