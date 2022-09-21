Врач раскрыл страшные последствия отказа от шапки осенью

"В первую очередь начинается острый ринит. В простонародье это называется насморком. За ним идёт воспаление околоносовых пазух, это синусит. Хорошо, если воспалятся гайморовы пазухи, потому что они крупные, но легче проходят. Если воспаляются этмоидальные пазухи, это уже тяжелее. После могут воспалиться лобные пазухи, а за ними уже контакт с головным мозгом — и воспаление может перейти туда. И последняя пазуха — синоидальная. Она находится в середине черепа, и если она воспаляется, то вообще дело плохо", — пояснил Зайцев.