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21 сентября, 12:44

Два футболиста сборной Германии заразились ковидом перед матчами Лиги наций

Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка заразились коронавирусом перед матчем Лиги наций против Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Сразу после сдачи положительных тестов оба игрока были изолированы, после чего покинули расположение немецкой национальной команды и вернулись в "Баварию".

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Добавим, что уже 23 сентября сборная Германии сыграет с Венгрией, а через три дня встретится с Англией в рамках Лиги наций УЕФА.

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Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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