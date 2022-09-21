Два футболиста сборной Германии заразились ковидом перед матчами Лиги наций

Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка заразились коронавирусом перед матчем Лиги наций против Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Сразу после сдачи положительных тестов оба игрока были изолированы, после чего покинули расположение немецкой национальной команды и вернулись в "Баварию".