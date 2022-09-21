НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 12:46

В России приостановили производство пива Leffe

Компания AB InBev Efes приостановила производство пива Leffe в России

Пивоваренная компания AB InBev Efes, производящая алкогольные напитки под брендами Hoegaarden, Stella Artois и Velkopopovickу Kozel, приняла решение о приостановке производства пива Leffe на территории России. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе организации.

"AB InBev Efes является совместным предприятием на территории РФ, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнёру Anadolu Efes", — заявили в пресс-службе и добавили, что приостановка производства некоторых брендов пива является частью будущей сделки.

Там также подчеркнули, что бельгийская AB InBev, чьё слияние с турецкой Anadolu Efes и образовало компанию, отказалась от финансовых поступлений от своей доли, что было отражено в её отчётности.

Зарубежные пивоваренные компании продолжат работу в России

Зарубежные пивоваренные компании продолжат работу в России

Весной пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) заявила о готовности продать свой российский бизнес турецкому партнёру Anadolu Efes и уйти из России. Также компания прекратила все инвестиции в совместное с Anadolu Efes предприятие.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров