В России приостановили производство пива Leffe

Пивоваренная компания AB InBev Efes, производящая алкогольные напитки под брендами Hoegaarden, Stella Artois и Velkopopovickу Kozel, приняла решение о приостановке производства пива Leffe на территории России. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе организации.

"AB InBev Efes является совместным предприятием на территории РФ, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнёру Anadolu Efes", — заявили в пресс-службе и добавили, что приостановка производства некоторых брендов пива является частью будущей сделки.

Там также подчеркнули, что бельгийская AB InBev, чьё слияние с турецкой Anadolu Efes и образовало компанию, отказалась от финансовых поступлений от своей доли, что было отражено в её отчётности.